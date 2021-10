Handicapés : Handisup se bat à Rouen pour qu'ils étudient comme les autres

La raison d’être de cette association rouennaise? “Faciliter la vie, les études et l’insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap”, détaille Charlotte Lemoine, déléguée générale.

1000 jeunes suivis

Pour accomplir sa mission, Handisup s’appuie sur une expertise des moyens techniques, humains et financiers à mobiliser afin qu’aucun lycéen ou étudiant ne soit laissé pour compte. Des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur et des entreprises, permettent à l’association de prendre en compte les compétences et les envies de chaque jeune.

Grâce à son expertise et ses contacts, Handisup vient de franchir la barre des mille étudiants suivis. L’occasion pour l’association d’organiser “Les Ateliers Handisup”, qui se tiendront le 25 mai à la Maison de l’Université de Rouen. Ainsi, certains de ces anciens étudiants, aujourd’hui intégrés dans la vie professionnelle, présenteront leur parcours.

Pratique. www.handisup.asso.fr