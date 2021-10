Des réponses à nos questions sur le nucléaire

Et il en parle bien : c'est-à-dire sans langue de bois et sans préjugé d'aucune sorte sur la question.

Après un bref exposé introductif à l'adresse des novices, l'auteur répond aux questions cruciales qui font aujourd'hui débat : le nucléaire peut-il permettre de faire face à l'amenuisement des ressources énergétiques “conventionnelles” ? Peut-il nous protéger du réchauffement climatique ? Nous expose-t-il à une radioactivité dangereuse ? Accroît-il le danger de prolifération de l'arme atomique ? En tout, dix questions et réponses pour nous permettre d'y voir plus clair.

Les enjeux planétaires sont trop importants pour qu'on puisse faire l'économie d'une information si claire et argumentée.



Le nucléaire et la planète

Auteur : Francis Sorin

Genre : société

Edition : Grancher, 312 pages, 20 €







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire