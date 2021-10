La Normandie avec Victor Hugo pour guide

A partir de ses agendas, carnets, poèmes, dessins, extraits, ses lettres et romans, cet ouvrage du Bayeusain Gérard Pouchain, agrégé d'université, est une très belle et originale invitation à découvrir la Normandie et les îles anglo-normandes, avec un guide aux talents multiples : Victor Hugo en personne.