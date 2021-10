Monaco-Caen : le groupe caennais

Le coach malherbiste doit se passer des services de son meilleur buteur, Mathieu Duhamel, en délicatesse avec une cuisse. Patrice Garande enregistre cependant les retours de Jérémy Sorbon et de Nicolas Seube. Ses choix tactiques poussent par ailleurs Grégory Leca vers la sortie. Il n'a pas souhaité non plus convoquer Alexandre Cuvillier.

Le groupe caennais retenu pour défier Monaco :

Gardiens > Perquis, Bosmel

Défenseurs > Calvé, Wague, Pierre, Guerreiro, Sorbon

Milieux > Fajr, Nangis, Kebano, Montaroup, Seube, Agouazi

Attaquants > Nabab, Kim, Duhamel