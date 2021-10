Caen-Troyes : le groupe caennais

Les Caennais souhaitent enchaîner avec une quatrième victoire de suite. A noter le retour dans le groupe de José Saez, privé du match à Créteil la semaine dernière à cause d'un problème au talon. Par ailleurs, Molla Wagué et Nicolas Seube ont repris l'entraînement et reviendront bientôt dans le groupe.

Les joueurs retenus pour défier Toyes : Perquis, Bosmel, Calvé, Appiah, Pierre, Saad, Montaroup, Raineau, Agouazi, Saez, Kante, Fajr, Autret, Duhamel, Kodjia, Koita.