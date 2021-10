Du poivre au cacao ou à la pomme...chez Good'épices à Mondeville

L’épicerie, basée à Mondeville et fondée en mai 2011 par Jean-Charles le Nedic, vend des produits basiques, comme le sel ou la farine, et d’autres plus spécifiques. “Nous sommes les premiers à concilier les deux gammes”, vante son patron. Mais c’est bien sur les produits innovants que reposent tous ses espoirs. Le processus est simple : Jean-Charles le Nedic écoute les besoins des restaurateurs, les industriels lui mettent des produits à disposition et la magie opère. Tellement bien que Good’épices est récompensée en 2012 dans le concours “Jeunes entreprises”.



Soirées dégustation

L’épicerie, popularisée par ses "produits d’exception, comme le curry à l’ancienne " grandit vite. "Nous sommes passés de deux à six salariés et de 400 produits référencés à plus de 800", se réjouit Jean-Charles le Nedic. "Je ne me fixe aucune limite. J’ai des clients à Paris, Marseille ou Strasbourg. Et je suis en passe de fournir un grand restaurateur parisien". Pour se faire connaître, des soirées-dégustations sont régulièrement organisées. Prochain rendez-vous en juin.

www.goodepices.com