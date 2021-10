Le Calvados compte trois radars considérés comme illégitimes, selon l'audit "participatif" réalisé par l'association 40 millions d'automobilistes. Il s'agit du radar de Loucelles, sur la nationale 13 entre Caen et Bayeux, celui de Canapville au sud de Deauville et celui d'Ouilly-le-Vicomte, au nord de Lisieux.

L'association espère susciter une réflexion auprès de l'Etat pour "que ces radars restent des contrôles qui servent uniquement à la sécurité routière". C'est ce qu'explique Francis Levavasseur, référent de l'association dans le département. Pour lui, les radars s'emploient aujourd'hui à "faire du chiffre".

Trois radars-pièges dans le Calvados, selon 40 millions d'automobilistes

De son côté, la préfecture relève un nombre de réclamations "plutôt faible", et souligne l'efficacité de ces radars. Le contrôle de Loucelles aurait fait baisser le nombre d'accidents de 80%, et celui de Canapville de 100%. A Ouilly-le-Vicomte, le radar, installé depuis un an, a permis une réduction de plus d'un tiers des accrochages.