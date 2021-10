Ce mercredi 1er et ce dimanche 5 mai, de nombreuses courses sont organisées sur l'hippodrome du Pin. Des courses de plats et d'obstacles. Il y aura aussi des animations pour les plus jeunes comme des baptêmes de poney. Venez parier sur les chevaux et vous restaurer au restaurant de l'hippodrome.

Ecoutez, Jean-Marie Mussat, responsable de la communication nous parler des courses du 1er mai

Les courses hippiques du Pin Impossible de lire le son.

et des courses du 5 mai