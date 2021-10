Peinture industrielle : l'entreprise rouennaise Maës en pôle position

"C'est l'humain qui est déterminant." En achetant Maës à Christian Maës, Pierre Lenormand est devenu le premier président de cette entreprise spécialisée dans la peinture industrielle à ne pas partager son nom avec celui de la société. Pour autant, le nouveau responsable n'entend pas rompre avec l'esprit familial qui règne dans cette entreprise rouennaise depuis sa création en 1946.

Maës, qui compte trois autres agences, jouit d'une image de marque solide dans son secteur d'activité. Positionnée sur des chantiers de grande envergure, c'est par exemple à cette entreprise que l'on doit la rénovation du pont Jeanne d'Arc de Rouen.

Humilité et ambition

C'est donc avec la volonté de s'inscrire dans la continuité que Pierre Lenormand a repris la société, en février dernier. Mais l'humilité n'interdit pas l'ambition et le président a bien l'intention d'apporter sa touche personnelle. Ainsi, en plus de conserver les parts de marché déjà acquises, il envisage d'élargir les prestations de l'entreprise à l'industrie et l'énergie ; secteurs au sein desquels il a déjà exerçé. "Et si tout se passe bien, nous devrions recruter début 2014."