Festival Terre et grandes marées à Montmartin-sur-Mer

Lors d'une grande marée, avec pour décor le havre de Regnéville et la Sienne, le festival propose de mettre en avant les patrimoines historiques, environnementaux et touristiques d'un monde rural organisé et partagé entre terre et mer.

Les festivaliers vont découvrir 6 espaces d'animations : Tradition et Terroir à Trelly ; Au fil de l'eau à Quettreville-sur-Sienne ; Soirée normande à Montmartin-sur-Mer ; Mascaret et grande marée au pont de la Roque ; Flâneries du patrimoine à Regnéville-sur-Mer ; Jeux d'air et d'eau à Hauteville-sur-Mer.

Le programme complet ICI.

Ecoutez, Pierre-Marie Lamelière, Président de l'association Terre et grandes marées.

