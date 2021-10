Hockey : l’équipe de France reçoit la Lettonie à Rouen

L'équipe de France de hockey, composée de plusieurs Rouennais (Fabrice Lhenry, Sébastian Ylonen, Raphael Faure, Jonathan Janil, Julien Desrosiers, Romain Gutierrez et Anthony Rech) dans un groupe élargi, affrontera la Lettonie. Il s'agira du dernier match de préparation en vue des Mondiaux qui se déroulent du 3 au 19 mai en Suède et en Finlande.

Sept rencontres avaient été programmées pour préparer au mieux cette échéance cruciale. Les Bleus avaient affronté quatre nations du Top 12 : une double confrontation face à la Norvège (défaite 2-4 et 3-7), la Suisse (défaite 6-1 et victoire 3-1) et le Danemark (défaites 2-5 et 2-3 aux tirs aux buts). Un bilan plutôt pauvre avec une seule victoire au compteur, mais pas inquiétant pour autant car plusieurs éléments majeurs étaient absents, retenus dans leur club respectif.