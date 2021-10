"La députée écologiste du Calvados, Isabelle Attard, a voté pour le texte avec émotion et fierté", soulignait hier le communiqué du parti Europe Ecologie les Verts. "Les élus municipaux EELV sont tout particulièrement impatients de pouvoir célébrer le plus rapidement possible des mariages entre couples de même sexe" insiste le même le message.