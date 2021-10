Saint-contest : naissance de l'éco-quartier

Début 2011, date de fin des travaux, sera inauguré à Saint-Contest un éco-quartier. « La Clé des champs » - c'est son nom - est le premier lotissement de cette envergure en Basse Normandie à répondre aux contraintes environnementales les plus exigeantes. Situé en périphérie de Caen, il comptera 127 logements peu gourmands en énergie, notamment grâce à l'installation de chauffe-eaux solaires, de récupérateurs d'eau et de toitures végétalisées. Tout en proposant des coûts d'achat ou des loyers acceptables. Sa construction même se veut respectueuse de l'environnement : une allée cavalière sera aménagée à l'extrémité du quartier avec la terre déblayée sur le chantier.



Des logements à coût raisonnable

Mais l'éco-quartier se veut aussi un lieu de mixité sociale et générationnelle. Dans ce but, plusieurs logements ont été conçus pour personnes âgées ou en situation de handicap. Les habitations, dont la moitié sont d'ores et déjà construites, peuvent être par ailleurs accessibles à la location comme à l'achat pour les primo-accédants ou grâce à un prêt social de location-accession.

