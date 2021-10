1er mai: division syndicale dans l'Orne

D'un côté : CGT, FSU et « Solidaires », qui expliquent que « pour être forts, il faut se rassembler », avec un rassemblement le 1er mai à 11h, devant la préfecture à Alençon.

De l'autre : CFDT et Unsa, qui ont voté l'accord de sécurisation de l'emploi et qui estiment, que, je cite : « le contexte intersyndical actuel ne permet aux organisations syndicales CFDT et UNSA de l'Orne, de se joindre au défilé traditionnel du 1er mai, pour la fête internationale du travail ».