Après la déclaration du candidat Nicolas Sarkozy qui a souhaité célébrer le "vrai travail" lors du 1er mai, de nombreux syndicats du département lancent un appel à la mobilisation pour le progrès social et la paix.

Ils donnent de la voix pour "ne pas se laisser voler cette journée internationale des travailleurs et travailleuses". Différents rendez-vous sont d'ores et déjà programmés à Caen, Vire et Lisieux.