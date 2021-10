Course-poursuite dans les rues de Petit-Quevilly

Avenue de Caen, à Rouen, un véhicule roule un peu trop vite, dimanche 14 avril, vers 6h20. Une patrouille de police secours, présente sur les lieux, décide de le contrôler. Mais loin d'arrêter le véhicule, les avertisseurs sonores le font accélérer. Une course-poursuite s'engage.

Place des Chartreux, le conducteur perd le contrôle de son véhicule et percute un véhicule en stationnement. Il ne s'arrête pas, redémarre et repart de plus belle, grillant un feu. Un peu plus loin, il percute le trottoir du rond-point du onze novembre, mais continue sa route et ne cesse de faire des allers et retours jusqu'à perdre le contrôle de son véhicule dans une rue en travaux.

Il tente de prendre la fuite à pied mais est rapidement rattrapé par la police. Agé de 22 ans et originaire de Petit-Quevilly, le conducteur n'a pas le permis et est ivre : l'alcootest révèle 1,34 gramme d'alcool par litre de sang.