Jumelages avec Caen : cinq postes à pourvoir à l’étranger

Dans le cadre des jumelages, la ville de Caen dispose d'emplois saisonniers dans ses villes jumelles de Würzburg (trois postes), Portsmouth (un poste) et Alexandria (un poste) et d'un stage non rémunéré à Nashville, à destination de jeunes domiciliés à Caen.