Jumelages caennais : cinq postes à pourvoir à l'étranger

Ainsi, trois postes sont à pourvoir à Würzburg (Allemagne), un poste à Portsmouth (Grande-Bretagne), un poste à Alexandria (USA-Virginie) et un stage non rémunéré à Nashville (USA-Tennessee). Ils sont réservés à des jeunes majeurs domiciliés à Caen.

Les candidats doivent adresser une lettre de motivation et un CV à M. le maire, Service Europe, relations internationales et Coopération décentralisée de la Ville de Caen, avant le 3 mai. Les documents doivent être rédigés en langue française et dans celle du pays d'accueil.