Greenpeace à la poursuite du Kapitan Kuroptev

Il est depuis ce vendredi 5 mars au Havre et il est attendu ce lundi 8 à Cherbourg. Greenpeace International compte ainsi se montrer au moment même où le Kapitan Kuroptev, cargo russe transportant pour le compte d'Areva du minerai d'uranium entre la France et la Russie, est lui aussi attendu dans l'un des deux ports normands. “C'est un signal fort donné par Greenpeace international contre ce trafic entre la France et la Russie”,indique Yannick Rousselet de Greenpeace France. On ignore pour le moment quelle action l'organisation internationale et antinucléaire compte mettre en place face au cargo russe.Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'Espérenza est le plus rapide et le plus important (72 mètres) de la flotte de Greenpeace. Il participe ainsi à toutes les actions “coup-de-poing” de l'organisation. Il était notamment à Cherbourg en 2004 pour le transfert de plutonium entre la France et les Etats-Unis.De son côté, le Kapitan Kuroptev est devenu un habitué du port de Cherbourg où il s'est déjà rendu à trois reprises depuis le début de l'année. A chaque fois, sa venue a suscité une action des militants de Greenpeace.Sa prochaine escale normande pourrait être agitée.