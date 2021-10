Basket : pas de miracle mais des regrets pour le CBC

Rarement dans le coup, les basketteurs caennais ont été menés pendant trente-cinq minutes à Trappes, désormais douzième du classement de Nationale 2. Ils ont perdu sans réussir à inquiéter leur adversaire (80-68). "C'était le scénario à éviter, puisque Berck a perdu contre Lorient et que nous serions restés en course pour les play-off en cas de victoire, explique Fabrice Calmon. Nous avons joué sans rythme, sans intensité. Je ne sais pas s'il était possible de faire autrement vu nos conditions d'entraînement déplorables."

Cette fois, c'est définitif, Caen ne peut plus prétendre à la montée. Au mieux, il finira troisième. Au pire, quatrième. "On est à notre place. Je ne suis pas si amer que ça." Samedi 20 avril, le CBC recevra Maubeuge, lanterne rouge condamnée à la relégation, à la Halle Bérégovoy. Ce sera son dernier match de la saison à domicile.