Basket : le CBC revient dans la course au maintien

Avant d'aller défier Angers dans un nouveau match à quatre points sans ses meneurs Mickaël Vérove et Boris Renaux, suspendus, Caen confirme sa nouvelle dimension dans ce championnat de Nationale 2. Il a gagné autant de matchs en un mois que lors des 18 premières journées de compétition.

La victoire glanée à La Séguinière, dernier de sa poule, n'est pas la plus surprenante. Le déplacement avait néanmoins toutes les caractéristiques du match piège. « On est arrivé sur la pointe des pieds, sans aucune certitude, témoigne d'ailleurs l'entraîneur Fabrice Calmon. Heureusement, les joueurs ont compris qu'il ne nous restait que des gros matchs. » Après une entame difficile, le CBC a donné un bon coup d'accélérateur pour prendre l'avantage en fin de deuxième quart-temps et tuer le match dès le début de la période suivante. Emmené par un Florian Diesnis brillant (24 points en 25 minutes, « on l'a vu à son meilleur niveau de jeu », assure Fabrice Calmon), renforcé par le retour (à petites touches) d'Assane Seck, Caen n'a plus jamais été inquiété. Cette huitième victoire ouvre de belles perspectives aux basketteurs caennais. « La logique voudrait qu'on se maintienne si on continue sur cette voie », avance leur coach. À confirmer, encore et toujours, dès samedi 12 mars à Angers.

