Le poireau, faites-en une tarte

La tarte au bleu et poireaux



Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn

Cuisson : 35 à 40 mn



1 pâte à tarte brisée

200 g de bleu ou de Roquefort

2 poireaux

3 œufs

20 cl de lait

Beurre

Sel

Poivre du moulin



Préchauffer le four à 180° C.

Etaler la pâte dans un moule en laissant le papier sulfurisé. Piquer le fond de tarte avec une fourchette, recouvrir de haricots secs et enfourner 15 minutes environ.

Pendant ce temps, laver très soigneusement les poireaux et les émincer en rondelles. Les faire revenir 5 minutes dans une poêle avec une noix de beurre.

Casser les œufs dans une jatte et les mélanger avec le lait, le fromage émietté et les rondelles de poireaux.

Poivrer au moulin et saler modérément.

Sortir la pâte du four, enlever les haricots secs et verser la préparation aux œufs. Remettre au four et faire cuire pendant 20 minutes environ en surveillant la cuisson.

Servir tiède accompagné d'une petite salade.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire