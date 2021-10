Football : les résultats de la Ligue 2 et de National

Football ;

31 ème journée de ligue 2,

Le Mans s’impose 1 à 0 face à Tours.

Laval fait un nul, 2 partout à Istres.

Au classement, Laval est 12ème, Le Mans reste 18ème.

Caen, 5ème, à deux points du podium, ne jouera que lundi soir, au Havre. Un derby normand à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest .com.

National

Nouvelle défaite pour Cherbourg ce vendredi soir sur sa pelouse, 1 à 0. Un nouvel échec qui va rendre compliqué le maintien des Cherbourgeois qui sont 17e à 5 points du premier non-relégable