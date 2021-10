Don du sang : la Fac de Rouen championne de France

Ancienne Vampire Cup, le Défi Sang Limite réunit désormais tous les étudiants en pharmacie mais aussi en médecine de France. La Faculté de Rouen tentera cette année de conserver son titre de double championne en titre ! "L'objectif, pour gagner, est de permettre la récolte de plus de dons possible tout en sensibilisant tous les étudiants", expliquent les organisateurs.

Des étudiants des facultés de pharmacie et de médecine de Rouen seront donc présents sur les lieux de collectes et autres goûters d'information pour récolter le plus d'hémoglobine possible ! Pour rappel, chaque jour en Normandie, les besoins en sang représentent environ 500 dons.