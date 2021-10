Ecologie et bien-être à Hérouville : les vendredis de l'essentiel

Créée à l'origine pour permettre à des praticiens de se regrouper autour de "l'écologie personnelle" et du bien-être, elle compte aujourd'hui plus de cinquante adhérents. Et se réunit le troisième vendredi du mois au Café des parents à Hérouville. Une vingtaine de praticiens tiennent alors des stands et proposent des démonstrations.

"Vers des modes de vie plus naturels"

"L'idée est de donner envie aux gens de vivre dans le respect de la nature et de soi-même", explique Ludivine Baubry, administratrice et accompagnatrice en équilibre personnel. Ainsi ,on peut gratuitement s'informer sur la gestion des déchets ou dégoter quelques idées pour manger plus sain sans se ruiner. "On oriente vers des modes de vie plus naturels", poursuit-elle. Tout au long de l'après-midi et jusqu'au soir, les conférences et les démonstrations s'enchaînent : coaching minute, massage, ateliers cuisine bio, shiatsu, sophrologie, etc.

Pratique. Prochain rendez-vous le 19 avril au 70 bd de la Grande Belleà Hérouville. Tél. 06 20 34 57 09.