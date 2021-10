Caen avance au ralenti

A nouveau contraint de faire face à un adversaire replié devant son but, il n'a pas réussi à trouver la solution. 'Il a manqué d'allant, d'un peu de folie pour gagner, déplore Franck Dumas. Quand on a très peu d'espaces, il faut jouer de manière plus directe et tenter les frappes de plus loin, ce qui n'a pas été le cas contre Strasbourg.�

Après avoir évité le pire en début de match, quand Lacerda Ramos Rodrigo a manqué un penalty accordé à la suite de la première incursion strasbourgeoise dans leur moitié de terrain, les Caennais ne sont jamais parvenus à se montrer dangereux en première mi-temps, jusqu'aux arrêts de jeu où Kandia Traoré a raté la balle du 1-0.



“Strasbourg n'est pas passé loin du hold up”

Un peu plus percutants en milieu de seconde période, ils se sont procurés quelques opportunités de but et ont même heurté la barre transversale sur un lob de Sambou Yatabaré (64'). “Mais Strasbourg n'est pas passé loin du hold-up en fin de match. Cela aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre”, admet Benjamin Nivet, le capitaine. Sans être brillants, les Malherbistes ont toutefois fourni une prestation plus engagée qu'à Ajaccio, après laquelle ils avaient entendu leur président tonner.

“Dans le comportement, l'état d'esprit et la volonté de bien faire, il y a eu une réaction, assure Benjamin Nivet. Je pense qu'on ne peut rien nous reprocher sur ce point. Mais notre jeu a manqué de fluidité.”

Le score de parité apparaît donc logique. Il permet à Caen de reprendre une longueur d'avance sur Brest, qui, après onze matchs sans défaite, a été nettement battu par Sedan vendredi 26 février (1-3).



Sedan : un match difficile en prévision

C'est justement contre les Ardennais que les Caennais vont tenter de renouer avec le succès, vendredi 5 mars (20h).

“Nous nous attendons à un match difficile car Sedan est une belle équipe”, souligne Benjamin Nivet. Mais, pris dans l'étau à domicile, le Stade Malherbe espère “avoir plus de place pour développer [son] jeu” en déplacement, ajoute son meneur de jeu.



