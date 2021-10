Week-end de Pâques : les gendarmes mobilisés sur l'A28

10 militaires sont mobilisés à bord de 2 voitures et 1 moto banalisées. Ils circulent dans les 2 sens, sur les 55 kms de cette autoroute, entre Alençon et Monnai, pour relever les infractions. Les automobilistes fautifs sont ensuite interceptés par des motos de gendarmerie et amenés sur l'un des 3 points de verbalisation : à Alençon (aire de la Dentelle), Sées (barière de péage), ou Gacé (sortie d'autoroute).

En 2012 70 accidents matériel, dont 20% de poids lourds, ont été dénombré sur cette portion d'autoroute pour seulement 3 corporels. A chaque fois ce sont des véhicules seuls qui sont allés au fossé, avec pour principales causes d'accidents, l'endormissement au volant et les fautes comportementales au premier rang desquelles, le téléphone au volant.

D'où l'action de ce vendredi 29 mars. Et les gendarmes ne s'y sont pas trompées. Sur les 9 premiers conducteurs contrevenants, 6 étaient au téléphone, 1 passait des SMS, 1 lisait une carte routière en conduisant, 1 autre lisait des documents administratifs.

Dans les 3 derniers cas, l'attention des gendarmes a été attirée car les véhicules zigzaguaient sur l'autoroute !

