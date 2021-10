Le camping-car est toujours aussi tendance

Yves Lemenorel, amateur depuis sept ans, n'hésite pas à partager son expérience. "Avec ma femme, nous en sommes à notre troisième camping-car. Le premier, nous l'avions acheté d'occasion", raconte-t-il, en précisant que "cela permet de prendre contact avec l'engin".

De plus en plus de personnes roulent en camping-car et il est important d'en connaître notamment les contraintes de stationnement. Le prix moyen d'un camping-car neuf s'élève à près de 50 000 euros : il faut donc savoir précisément la manière dont on souhaite utiliser son futur véhicule pour lui consacrer un budget approprié. A l'année, les coûts d'entretien, d'essence et d'assurances doivent être pris en compte. Mais, "la vie en camping-car, c'est la liberté et le bonheur d'apprendre à connaître son pays et ses voisins".