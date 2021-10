La cathédrale de Rouen va connaître un nouveau son et lumière

La nouvelle édition du son et lumière évoquera l'histoire des impressionnistes, dans "Première Impression", et retracera la vie de Jeanne d'Arc avec "Jeanne(s)"

Spectacle participatif

Chaque soir, durant 75 minutes à partir de la tombée de la nuit, la cathédrale s'animera. Le spectacle, composé de deux parties de douze minutes chacune, a été conçu et réalisé par la société Cosmo AV, à l'initiative de la Crea. Durant deux mois et demi, les créateurs ont travaillé à définir la trame du spectacle. "La cathédrale est notre toile et nous l'habillons pour ce spectacle", expliquent-ils. Tour à tour, un jardin en fleurs, les reflets de l'eau ou encore les flammes du bûcher recouvriront la dentelle de pierre.

Chaque épisode n'est cependant pas encore fini : "première impression" terminera sur la projection de dessins d'enfants,ayant colorié la cathédrale. Pour "Jeanne(s)", ce sont les multiples visages des Jeanne de Rouen qui clôtureront la projection. Celles qui souhaitent participer doivent se rendre les samedis 6 et 13 avril de 11h à 18h à l'Office de Tourisme. Enfin, l'habillement sonore du spectacle a été fait sur mesure. Aux notes assez classiques de "première impression", succéderont les sons graves et puissants de "Jeanne(s), réalisés avec l'orgue de la cathédrale.

Coût global du projet : 470.000 €.

Pratique. www.la-crea.fr