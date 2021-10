Pâques : recette facile sans moule pour faire ses chocolats à la maison

Plus que quelques jours avant la date de Pâques et sa célèbre chasse aux oeufs en chocolat tant appréciée des petits.

Faire fondre le chocolat de son choix au bain-marie ou au micro-ondes (avec un peu d'eau) afin d'obtenir un mélange lisse. N'importe quelle sorte de chocolat peut faire l'affaire, il est donc possible de faire selon les goûts de chacun.

Ajouter une cuillère à soupe de sucre et mélanger. Verser ensuite la préparation dans des bacs à glaçons de forme ronde ou carrée et laisser le tout reposer au frigidaire pour faire durcir le chocolat et aider le démoulage. Il est possible d'ajouter des choses dans les chocolats pour plus de fantaisie, comme des petits éclats de noisettes, des morceaux de fruits… Toutes les idées sont bonnes !

Ecoutez, Cédric Yver, Chocolatier à Granville.