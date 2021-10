Crèvec?ur-en-Auge. Fête des oeufs dimanche au château de Crèvecoeur-en-Auge

Toute l'après-midi de ce dimanche de Pâques, le château de Crèvecoeur-en-Auge organise des chasses aux oeufs avec 7 départs proposés par tranche d'âge. Cela va des moins de 5 ans jusqu'aux adultes! 125 kg d'oeufs en chocolat seront cachés dans les jardins.

Il y aura aussi des animations prévues à côté de ces chasses: peintures sur oeufs, mini ferme, remise en liberté de rapaces, jeux médiévaux...

Rendez-vous dimanche 16 avril 2017 de 14h à 18h. Gratuit pour les moins de 4 ans, 3€ pour les 4-14 ans et 9€ pour les plus de 14 ans. Plus d'infos sur www.chateau-de-crevecoeur.com

