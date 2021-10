Un premier contrat de génération signé en Basse-Normandie

Un contrat passé entre Jean Blanchet, directeur de la SARL Adepa-Desgués, spécialisée dans l'énergie hydro-électrique, et Yann Le Breton, futur repreneur de l'entreprise et embauché en contrat à durée indéterminé il y a peu.

Le contrat de génération conforte cette embauche en déclenchant une aide de l'État de 4.000 € par an, pendant trois ans. Cette mesure, voulue par le nouveau gouvernement, permet de maintenir l'emploi d'un senior de plus de 57 ans, et d'un jeune de moins de 25 ans dans l'entreprise avec en ligne de mire la transmission du savoir-faire.