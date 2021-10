Le Misanthrope au théâtre de Caen

Alceste ne supporte plus l'hypocrisie du genre humain, particulièrement présente chez les coquettes et les mondains. Sa franchise et son parler vrai lui apporte bien des ennuis et compromettent sa relation amoureuse avec Célimène, coquette trop complaisante à ses yeux.

Jean-François Sivadier, metteur en scène habitué de la scène de Caen, signe aujourd'hui une belle mise en scène qui interroge la complexité du genre humain. J-F Sivadier considère "qu'à peine masqué par son personnage, Molière signe dans l'incandescence d'Alceste, l'aveu d'une foi inaltérable en l'humanité et magnifie la scène, comme le dernier endroit où l'on peut réveiller cette part de nous-mêmes qui ne s'est jamais laissée totalement apprivoiser."

Pratique. Du mardi 26 au vendredi 29 mars à 20h au Théâtre de Caen. 8 à 25€. Billetterie : 02 31 30 48 00.