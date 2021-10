Premier acte avec “L’école des femmes”, spectacle mis en scène par Jean Liermier, et ses personnages d’Arnolphe et Agnès qui fouleront les planches du mardi 29 novembre au samedi 3 décembre. Viendront “Tartuffe” et “Dom Juan”.

Pratique. Chaque jour de mardi 29 novembre à samedi 3 décembre à 20h au Théâtre de Caen.

Tél. 02 31 30 48 00.