La Petite Auberge, rue des Equipes d'urgence

Séduit par cette vision, je me suis laissé tenter et n'ai pas eu à regretter mon choix une seule seconde.



Une cuisine raffinée

Accueilli très chaleureusement dans un cadre certes classique mais très agréable, j'ai décidé de prendre, comme mes convives, le menu à 13,50€. En entrée, j'ai préféré une terrine de canard au poivre vert au flan de tomate à la basilique. Pour continuer sur cette bonne lancée, trois plats m'étaient proposés : un filet de julienne sauce langoustine, des joues de porc à la bière et une hampe de bœuf sauce béarnaise. Mon choix s'est porté sur ce dernier, bien que le filet de julienne fût également très appétissant. Le bœuf se révéla copieux et savoureux. Pour finir, faute de tarte normande, c'est une mousse au chocolat faisant l'unanimité qui conclut ce repas. Pour avoir plus de choix, des menus à 17,65€ et à 23€, avec entrée, plat, dessert ou café gourmand sont aussi proposés. Nul doute que vous y trouverez de quoi vous régaler, et cela à moindre coût.

Pratique : La Petite Auberge, 17-19, rue des Equipes d'urgence, à Caen. Tél. : 02 31 86 43 30. Fermé dimanche et lundi.



Galerie photos