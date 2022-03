L'association : Manger pour apprendre

L'association a été créée en 2008 à l'initiative de son président, Sylvain Yvon, complémentairement à l'association France Madagascar qui a construit une école dans le pays. L'idée était de donner de quoi manger aux enfants pour qu'ils puissent profiter de l'école de manière efficace. Pour des raisons financières, l'association s'est un peu détournée de cet objectif premier. Aujourd'hui, ce n'est pas de la nourriture mais des fournitures scolaires et médicales qu'elle envoie aux enfants des écoles. L'association vit grâce aux dons. Ainsi, les villes, entreprises et institutions du département apportent leur soutien et font don de matériel. En 2009, les membres ont fait le voyage et apporté un grand nombre de fournitures scolaires à l'école d'Ampitilova. Le 9 mars prochain, ils repartent avec fournitures, matériel médical et matériel de sport au profit des écoliers d'un petit village de pêcheurs. Pour aller toujours plus loin, chacun est invité à faire preuve de générosité pour soutenir ces enfants dans leur chemin vers le savoir.

Pratique : asso.ampa@yahoo.fr



