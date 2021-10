Mission réussie pour les sapeurs-pompiers et les militaires envoyés en renfort après les intempéries de ce début de semaine dans le Calvados et la Manche.

Les derniers renforts sont partis ce samedi matin de la Manche. Les sapeurs-pompiers de l’Isère de Beaumont Hague, et les militaires du génie d’Angers, une trentaine d’hommes, avec 18 engins de déblaiement. Le bataillon est intervenu pour dégager la neige qui bloquait les accès aux équipes d’ERDF pour réalimenter en électricité les foyers privés d’énergie. 44 000 au plus fort de la crise.

Des militaires surpris par ces montagnes de neige. Ecoutez le lieutenant Marine Accary

Intempéries : le préfet de la Manche salue le Génie d'Angers Impossible de lire le son.

Le bataillon est reparti ce samedi matin, avec les remerciements du préfet de la Manche, qui est allé à la rencontre de ces militaires, sur la 2x2 voies, au niveau de la sortie de Saint-Jean-de-Daye sur la RN 174.

Ecoutez le préfet de la Manche Aldophe Colrat …

Intempéries : le préfet de la Manche salue le Génie d'Angers Impossible de lire le son.

Le préfet qui a salué aussi les efforts des sapeurs-pompiers venus de l’Est et du Sud-Est de la France, 243 hommes et leur matériel adapté pour le déblaiement de la neige, des gendarmes, et des agents de la Dirno, et des routes du Conseil général.

Le préfet tiendra une réunion avec les chambres consulaires mercredi en préfecture pour dresser un premier bilan économique consécutif à ces intempéries.