29 écoles et deux collèges sont restés fermés ce jeudi dans la Manche

Après les intempépries de ce début de semaine, quelques écoles sont restées fermées ce jeudi 14 mars, en particulier dans le nord-Cotentin en raison des difficultés d'accès persistantes ou bien d’absence d’eau potable ou d'électricité.

Cherbourg Val de Saire: Le Mesnil au Val, Bretteville, St Pierre Eglise, Montfarville, La Glacerie, Le Teil, Fermanville, Digosville, Theurteville Bocage, Quinéville

Cherbourg-Hague : communes du canton de Beaumont-Hague, Virandeville, Theurteville- Sideville, RPI Bricquebosq, RPI Héauville, Siouxville, Sotteville, Tréauville

Valognes : RPI Colomby-Orgeval, La Haye du Puits

Coutances : Vesly, Comprond, Lessay

Ecole maternelle de Flamanville, Ecole de Martinvast, Ecole de Portbail, RPI Rocheville / St Martin le Hébert, Ecole de Sottevast.

L'accueil a pu être assuré partout ailleurs. Dans certains établissements, et par précaution, les élèves ont été déplacés vers un autre bâtiment que leur bâtiment habituel (pas de chauffage ou toiture enneigée : ex: Lingreville, Sartilly maternelle, Moyon )

Dans le second dégré, un sondage systématique auprès de 16 collèges et 7 lycées fait apparaître que l'accueil des élèves a été assuré, avec une proportion de présents naturellement variable, mais parfois importante (ex: Carentan: 60% des élèves présents). La reprise des cours se fait progressivement. Seuls 2 collèges qui étaient totalement privés d'eau et d'électricité: Portbail et Saint-Vaast.