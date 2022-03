Le verglas s'invite sur la route des vacances

Vigilance ce matin sur les routes de la région. Le verglas s'est invité pour les départs en vacances. Et c'est parfois une vraie patinoire comme ce matin sur la N13 dans le Nord Cotentin. On nous a signalé une douzaine d'accidents. Beaucoup de tolles froissées, quelques bléssés et de belles frayeurs comme à St-Joseph où sept voitures et un bus se sont percutés vers 7h. La circulation peut aussi s'avérer délicate dans le Bessin, le Centre-Manche, La Hague et le Bocage. A 8h, 18 saleuses du Conseil Général de la Manche s'activaient pour améliorer la circulation.

Côté ciel, Météo France prévoit des pluies mêlées de neige en fin de matinée sur la Presqu'île, de rares averses sur le Bessin. Partout ailleurs, ciel dégagé et de belles éclaircies. Cet après-midi, quelques flocons toujours mêlés à de la pluie pourraient tomber sur le saint-lois et le coutançais. Le reste de la région est sous les averses de pluies. Enfin, sachez que vous serez nombreux à prendre la route aujourd'hui. Une journée classée NOIR dans le sens des départs et ROUGE dans le sens des retours par Bison Futé. Soyez vigilants.