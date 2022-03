Récupération de cannabis agitée

Chez Francis Guillemot, 45 ans, sans antécédents, Romain sait qu'il peut trouver du Cannabis. Le 29 mars 2008, il “emprunte” un peu de cette substance à Francis. S'en apercevant, le propriétaire décide, dans la soirée, d'aller récupérer sa marchandise en compagnie de son ami Youssef Djera.

Ils s'invitent alors chez Gina, la mère de Romain. La discussion commence autour d'un “apéritif” , mais Gina et son fils nient le vol de “shit” . L'alcool aidant, les deux hommes s'énervent, et finissent par être violent. Ils “dérapent”. Les deux invités exercent aussi des pressions sur Gina.



Justifications vaines

A l'audience correctionnelle du 12 janvier, Gina prétend avoir été victime d'une tentative de viol. Les deux hommes, qui selon elle ont tenté de l'humilier, rétorquent qu'il n'y a pas eu de coups de poings. Uniquement de simples claques. Gina, fortement alcoolisée, aurait même été, au contraire, entreprenante. Ils prétendent n'avoir jamais été “éructants de rage” . A la barre, Francis Guillemot explique sa dérive : licencié en 2007, c'est après son grave accident de moto qu'il est devenu dépendant à la morphine. Ce médicament lui a été donné en premier lieu pour calmer les douleurs. Plus étonnant encore, ses médecins lui auraient aussi conseillé de fumer un “p'tit joint, de temps en temps, pour adoucir ses souffrances physiques” .

Ces diverses justifications n'ont pas convaincu le Tribunal. Lors du délibéré mardi 9 février, le juge a finalement condamné Youssef Dera, 43 ans, à trois mois d'emprisonnement ferme. Initiateur des représailles, et détenteur de produits stupéfiants, Francis Guillemot devra effectuer six mois de détention. Les deux amis devront en outre indemniser Gina. Cette dernière a été reconnue victime par le Tribunal et percevra une somme de 850 euros, représentant le préjudice qu'elle a subi.





