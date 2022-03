Don du sang à Caen : “Il faut fixer des rendez-vous !”

L'association des donneurs de sang de Mondeville-Colombelles mise sur la fidélisation des personnes acceptant de faire ce geste de solidarité. Près de deux semaines avant chaque collecte, Christian Thorel, secrétaire de l'association, appelle chaque personne déjà venue au moins une fois à une collecte antérieure. 'Le but est de fixer des rendez-vous. Le donneur attend peu de temps, il s'impatiente moins et le nombre de poches augmente vite”, explique Christian Thorel.

L'association des Donneurs de sang de Mondeville-Colombelles existe depuis septembre 2007. Elle est animée par une dizaine de bénévoles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à l'inverse de bien d'autres associations, elle parvient à faire grossir le don du sang. La prochaine collecte en est le meilleur exemple. Ces vendredi 19 et samedi 20 février, l'association, avec le renfort de l'Établissement français du sang, devrait recueillir 300 poches en une journée et demie. Cela tombe bien : en cette période de vacances scolaires, les besoins en sang sont plus importants.



