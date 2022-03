Rouen : fleurs et haute-couture avec Nicolas Lecauchois

Il prolonge cet héritage à travers la création d'un univers unique dans son concept-store Dresses and flowers en centre ville. Ses pièces de prêt à porter de luxe ou couture sont conçues en très petit nombre d'exemplaires qu'il imagine lui-même dans ses ateliers au coeur de sa serre de la rive gauche. Ici, dans cette boutique où chaque détail est pensé, règne une atmosphère délicate et subtile où la beauté d'une rose répond à une pièce en organza et perle, où une fougère prolonge le plaisir visuel des accords entre coupes bohèmes, couleurs chamarrées et matériaux raffinés.

Le maître à penser

"Je n'avais que six ans quand ma vocation est née, explique Nicolas. J'ai été fasciné par les images télévisuelles d'un défilé de Yves Saint Laurent”. Nicolas, comme toute sa famille, a la main verte mais dans les année 90, il enrichit ses compétences en suivant une formation à la chambre syndicale de haute couture à Paris. Il crée alors sa propre maison et imagine des pièces uniques, ayant plaisir à mixer les tissus anciens et les matières audacieuses.

Nouveau départ

Puis il décide d'abandonner le monde de la haute-couture internationale pour revenir sur ses terres d'origine. Là, il marie ses deux passions car il ne désire pas pour autant cesser la ceéation. " Je souhaite non pas faire de la mode des créations éphémères mais créer des pièces qui traverseraient le temps”. Aujourd'hui ,c'est en qualité d' "artisan libéré” qu'il imagine et compose ses collections. Après un hiver new-vintage, il présente cette fois une collection inspirée par les jardins d'acclimatation.

Elodie Laval