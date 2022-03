De Palmas au Zénith le 3

Pour composer Sortir, l'artiste s'est fortement inspiré des grands compositeurs de musiques de film. C'est seul qu'il joue et enregistre les pistes définitives de l'opus. La guitare toujours omniprésente, chaque nuance du son des ongles sur les cordes est captée avec une grande précision. L'artiste confesse avoir utilisé énormément d'effets. On entend ici des sons électriques et là une basse qui pulse. Pour les textes, les sentiments et les rapports humains sont omniprésents. 40¤, le 3 mars, à 20h30.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire