Un nouveau directeur pour le site de Thales Rouen-Ymare

Stéphane Buvry, qui devient directeur du site, mais aussi directeur des activités radars civils pour Thales, était depuis juin 2011 le directeur des activités sécurité et naval France pour Thales Air Systèmes, à Limours. De son côté, Christian Baud a été nommé vice-président de Thales en charge des services partagés achats.

Thales, leader mondial des hautes technologies pour les marchés de la Défense et de la Sécurité, de l'Aérospatial et du Transport, emploie 67.000 personnes dans le monde entier et a réalisé un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros en 2011.