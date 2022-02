Jusqu'à 10 cm de neige dans la région dans la nuit de samedi à dimanche

Nouvelle offensive neigeuse en Basse-Normandie en seconde partie de nuit et au petit matin ce dimanche avec des épaisseurs de 5 à 10 cm dans le Calvados, sur le pays d'Auge, jusqu'à la côte, et le Bessin, dans la Manche dans le centre et le sud du département. Dans l'Orne sur sa partie ouest, des plaines d'Argentan à celles d'Alençon.

La circulation, a été sérieusement perturbée, sur l' A84 notamment, sur les secteurs de Mont-en-Bessin, Saint-Martin-des-Besaces, Villers-Bocage où des épaisseurs de 10 cm avec des brouillards givrants ont été constatés. Une vingtaine d'accidents matériels ont été recensés par les gendarmes dans le Calvados.

La circulation est également perilleuse sur les RN 13, 158 et 814.

Les engins de traitement des routiers poursuivent leurs actions de salage.

La situation devrait s'améliorer rapidement en cours de matinée. Des averses de pluies remplaceront la neige dans le Calvados et la Manche. Des giboulées de neige, concerneront encore le département de l'Orne ce dimanche.