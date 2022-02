Feuilletés pommes-cannelle au beurre salé

Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn

cuisson : 15 mn



4 pommes

1 rouleau de pâte

feuilletée

50 g de beurre salé

à la cannelle (125 g de beurre ramolli, 1 c. à soupe de gros sel, 1 c. à café de cannelle en poudre)

2 cuillères à café de

cannelle en poudre

Sucre en poudre

ou cassonade



Préchauffez le four à 220°C (th. 7). Sortez le beurre du frigo pour le faire ramollir.

Coupez les pommes en tranches très fines. Arrosez de jus de citron, saupoudrez légèrement de sucre et mélangez. Etalez la pâte feuilletée. Découpez 4 cercles de 15 cm de diamètre.

Dispersez quelques lamelles de beurre salé à la cannelle. Arrangez les lamelles de pommes/poires en rosaces par-dessus. Terminez par le reste du beurre. Faire cuire au four pendant 15 minutes.

Servez chaud ou tiède avec une boule de glace vanille ou une crème anglaise.



Astuce. Remplacez les pommes par des poires “Conférence”. A la cannelle, préférez alors 1/2 cuillère à café de gingembre en poudre pour réaliser le beurre salé.