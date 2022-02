Jean Rocherfort: "A mon âge, on ne veut plus s'emmerder"

"J'ai déjà décidé de ne plus jouer au théâtre. À moins que je tombe sur un projet de film qui me bouleverse, j'arrêterai aussi le cinéma. Et je serai très heureux que ce soit avec ce film-là".

"Quand on fait partie de ma génération, je n'aime pas dire 'à mon âge', on ne veut plus s'emmerder. J'ai une peur bleue que l'osmose ne s'opère pas avec un metteur en scène, de devoir penser encore trois semaines de tournage avec lui", poursuit le comédien, qui a reçu notamment le César du meilleur acteur pour "Le Crabe-Tambour" en 1978 et un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1999.

"Je reçois beaucoup de scénarios qui racontent comment se débarrasser de Pépé, ou Pépé part en vacances... En aucun cas je ne veux sortir de scène avec ça. Quand j'ai vu 'L'Artiste et son modèle', je me suis dit qu'il y avait matière à le faire, la tête haute", conclut-il dans cet entretien.

Drame espagnol de Fernando Prueba, "L'Artiste et son modèle" raconte à l'été 1943, dans la France occupée, non loin de la frontière espagnole, la retraite paisible d'un vieil artiste à la recherche d'une inspiration nouvelle qu'il va trouver dans une jeune Espagnole échappée d'un camp de réfugiés.

Depuis la fin des années 50, Jean Rochefort est un des piliers du cinéma français, qu'il a marqué par sa longue silhouette osseuse et ses célèbres moustaches. Comédien populaire, éclectique et pudique, il a tourné avec de nombreux cinéastes de renom, notamment Yves Robert, Bertrand Tavernier et Patrice Leconte.

Jean Rochefort sera peut être en Normandie pour commenter les Jeux Equestres Mondiaux de 2014, une épreuve qu'il avait réussi sans aucune faute lors des derniers Jeux Olympiques