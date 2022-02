La Ville de Rouen adopte le "zéro phyto"

Si dans les prochaines semaines, vous tombez sur une herbe sauvage qui s’est frayée un chemin entre les pavés d’une rue rouennaise, ne vous inquiétez pas ! La Ville de Rouen a adopté officiellement une politique de “zéro phyto”, en vigueur depuis le début de l’année, qui vise à cesser l’utilisation des produits phytosanitaires.

Santé et environnement

Ces produits, utilisés pour soigner ou prévenir les maladies des organismes végétaux, se décomposent en trois catégories : les herbicides, les insecticides et les fongicides . “Dans la pratique, l’utilisation des insecticides, réputés comme ayant le plus d’impact sur l’environnement, était déjà restreinte, mais l’abandon des produits phytosanitaires, pourtant moins chers et plus efficaces que les pratiques alternatives, témoigne d’une volonté d’agir en faveur de la santé publique et de l’environnement”, explique Philippe Lamy, de la Direction des espaces publics et naturels de la Ville de Rouen.

La centaine d’agents concernés par l’adoption du “zéro phyto” ont été formés à utiliser les dispositifs techniques qui remplaceront les produits chimiques. Le coût total de l’achat du matériel s’élève à 100 000 euros.