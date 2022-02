Saint-Valentin : Roméo et Juliette au théâtre de Caen

Après Hamlet en 2010, David Bobee s'attaque à un autre monument du théâtre. Entre drame élisabéthain, conte oriental et tragédie contemporaine, les amants de Vérone de David Bobee enflamment la scène de leur passion ardente.

Cette nouvelle création fait intervenir des comédiens, des danseurs et des acrobates et s'appuie sur une nouvelle traduction plus directe, qui cherche à faciliter la rencontre entre l'œuvre et son public,

entre l'écriture shakespearienne et l'auditoire du XXIe siècle. L'intemporalité des héros permet à David Bobee d'ancrer l'action dans nos sociétés et d'aborder les questions de l'intolérance et de la haine de l'autre.

