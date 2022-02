Plus d'une centaine d'exposants seront présents sur 3 000m2, François Digard, maire de St Lô et président de St Lô agglomération explique pourquoi un tel salon est important dans le Pays st-lois dans le contexte actuel et revient sur la présence de St Lô agglomération sur cet événement.

Horaires de 10h à 19h - Entrée 3€